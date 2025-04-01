Иран призвал ООН осудить угрозы Трампа

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности организации с требованием осудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

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В документе дипломат заявил, что администрация Трампа «систематически нарушает международные нормы», а ее угрозы применения силы против суверенных государств подрывают основы ООН.

Иран ответил на письмо Трампа

«США как постоянный член СБ ООН открыто пренебрегают Уставом организации, используя военную мощь для достижения политических целей. Это создает опасный прецедент», — подчеркнул Иравани.

Иранский постпред призвал СБ ООН «однозначно осудить действия США» и потребовать от Вашингтона соблюдения международного права.

«Угрозы военного вмешательства противоречат принципам суверенитета и неприменения силы, закрепленным в Уставе ООН», — добавил он.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.