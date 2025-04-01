Глава МИД Китая сделал неутешительное заявление по миру на Украине

Позиции сторон в украинском конфликте по ряду важных вопросов остаются противоположными, и путь к миру предстоит долгим. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

«Стоит подчеркнуть, что корни кризиса чрезвычайно сложны, и в ключевых аспектах мнения сторон по-прежнему существенно различаются, что делает процесс восстановления мира длительным и трудным», — отметил Ван И в беседе с РИА Новости.

Ван И заявил о возобновлении сотрудничества с Киевом

Это произошло во время его визита в РФ.

Глава МИД Китая Ван И ранее подчеркивал сложность и запутанность корней украинского конфликта, сравнивая их с метровым слоем льда, который формировался не один день. Он также выразил мнение о необходимости терпения.