КНР, Япония и Южная Корея объединились против пошлин США

Китай, Япония и Южная Корея договорились совместно противостоять торговым ограничениям США и укрепить взаимные поставки электронных компонентов. Об этом сообщает гонконгское издание The Standard.

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Согласно договоренностям, КНР намерена закупать микросхемы у японских и южнокорейских производителей. Взамен Япония и Южная Корея будут импортировать из Китая сырье для производства полупроводников. Издание отмечает, что такое сотрудничество позволит снизить зависимость от американских санкций.

В России ответили на угрозу США ввести пошлины в случае отсутствия соглашения по Украине

31 марта американская газета The New York Times (NYT) писала, что союзники США теряют доверие к Вашингтону из-за агрессивной торговой политики администрации президента Дональда Трампа и его территориальных претензий.

Агентство Bloomberg сообщала, что Трамп планирует начать введение взаимных тарифов для всех стран со 2 апреля.

До этого речь о взаимных тарифах шла только в отношении ряда стран. В частности, Трамп заявил, что собирается ввести ответные пошлины на импортные товары против стран Евросоюза, Китая, Бразилии, Индии, Мексики и Канады. По словам главы Белого дома, эти государства десятки лет применяли пошлины против США. Он назвал эту ситуацию «крайне несправедливой» и подчеркнул, что настала очередь Вашингтона ответить тем же.

Ранее сообщалось, что Трамп прибегнет к пошлинам против России, если по Украине не будет прогресса.