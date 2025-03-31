В Госдепе прокомментировали приговор Ле Пен

Страны Запада должны поддерживать демократические ценности не только на словах, им не следует исключать неудобных фигур из политического процесса. Так прокомментировала приговор главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, передает ТАСС.

Она указала, что Вашингтон знает о приговоре. Комментируя это, Брюс напомнила о высказывании вице-президента США Джэй Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 14 февраля, о защите свободе слова и против исключения людей из политического процесса.

Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

«Мы как Запад должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими», — добавила она.

По словам Брюс, особое беспокойство у США вызывает исключение людей из политического процесса, особенно, на фоне агрессивной и коррумпированной юридической войны, которая ведется против Трампа в Соединенных Штатах.

«Здесь, в Соединенных Штатах, мы поддерживаем право каждого публично высказывать свое мнение, соглашаться или не соглашаться», — заключила она.

Ранее парижский суд вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии «Национальное объединение» в деле о растрате средств Европарламента. Им запретили избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом Ле Пен лишилась шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Также она должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.