Госдеп сделал заявление о временном управлении на Украине

США выступают против установления временной администрации на Украине, заявила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга. Об этом пишет ТАСС.

27 марта президент России Владимир Путин рассказал, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления под эгидой ООН, оно откроет путь к легитимным переговорам об урегулировании на Украине. Он напомнил о прецедентах в Восточном Тиморе и Новой Гвинее.

«Мы привержены дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и усаживания сторон за стол переговоров для окончательного и прочного урегулирования. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня, ничего не изменилось», — отметила Брюс.

Каллас обратилась к России с просьбой по Украине

Чиновница заметила, что Вашингтон осознает реалии. В том числе, уточнила она, факт необходимости жестких решений и компромиссов от обеих сторон украинского конфликта.

По ее словам, США намерены продолжить работу в сфере урегулирования украинского кризиса. В том числе, добавила она, для организации полноценных прямых переговоров.