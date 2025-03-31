Госдеп: США выступают против введения временного управления на Украине

Илья Родин

США выступают против установления временной администрации на Украине, заявила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп сделал заявление о временном управлении на Украине
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27 марта президент России Владимир Путин рассказал, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления под эгидой ООН, оно откроет путь к легитимным переговорам об урегулировании на Украине. Он напомнил о прецедентах в Восточном Тиморе и Новой Гвинее.

«Мы привержены дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и усаживания сторон за стол переговоров для окончательного и прочного урегулирования. Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня, ничего не изменилось», — отметила Брюс.

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Чиновница заметила, что Вашингтон осознает реалии. В том числе, уточнила она, факт необходимости жестких решений и компромиссов от обеих сторон украинского конфликта.

По ее словам, США намерены продолжить работу в сфере урегулирования украинского кризиса. В том числе, добавила она, для организации полноценных прямых переговоров.

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