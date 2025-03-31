В ФРГ полицейские пять часов расследовали «убийство» секс-куклы

Немецкая полиция потратила пять часов на расследование «убийства» секс-куклы, спутав ее с телом реального человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Росток на северо-востоке Германии вечером 29 марта. В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что наткнулся на тело женщины во время выгула своей собаки на месте сноса здания в лесу. На вызов были направлены правоохранители, криминалисты и патологоанатом. Кроме того в расследовании задействовали беспилотники и специализированный 3D-сканер. Прибыв на место происшествия, полицейские сфотографировали улики, измерили «останки» с помощью линейки и оцепили территорию.

«Через пять часов после начала расследования убийства один из следователей решил прикоснуться к телу и быстро понял, что это не человек, а секс-кукла», — говорится в тексте.

Отмечается, что она была сожжена и помещена в синий пластиковый пакет из магазина IKEA. Полицейские считают, что куклу специально выбросили в общественном месте.

В результате полицейские пришлось сообщить похоронному бюро, которое должно было забрать тело и доставить его в морг, что их услуги больше не требуются. Правоохранители забрали куклу с собой, чтобы позже избавиться от нее. Комментируя произошедшее, полицейские признали, что это было самым странным делом в их карьере.