Посол Украины в Польше Василий Боднар предложил себя на пост губернатора Москвы, когда эти территории станут оккупированы после развала России. Об этом он заявил в эфире радио RMF.

«Когда Россия начнет разваливаться, я добровольно выступлю в качестве губернатора оккупированной Москвы, чтобы должным образом управлять этими территориями», — сказал украинский посол.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами РФ. По мнению журналиста, для этого они спонсируют неправительственные организации, ставящих целью «развал России».