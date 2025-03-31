Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Марин Ле Пен, глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение», заявила, что не намерена просить президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании. Об этом пишет РИА Новости.

Суд Парижа в понедельник, 31 марта, признал Марин Ле Пен и восемь других депутатов Европарламента виновными в растрате средств Евросоюза. Главе фракции запретили избираться в органы власти на 5 лет. Также она должна отбыть дома 2 года с электронным браслетом и выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Журналисты спросили политика, намерена ли она просить французского лидера о помиловании.

Раскрыта реакция Ле Пен на приговор

«Нет. Это касается окончательного решения, что не является моим случаем», — подчеркнула Ле Пен.

По ее словам, она намерена бороться за пересмотр решения и использовать для этого все возможности и «вовсе не намерена уходить из политической жизни».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что приговор в отношении Марин Ле Пен «быстро состряпан» Парижем с тем, чтобы устранить конкурента в преддверии президентских выборов 2027 года.