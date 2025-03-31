На греческих островах начались потопы из-за ливней

На Кикладские острова (Греция) обрушился мощный шторм, сопровождающийся обильными осадками. Наиболее критическая ситуация сложилась на острове Парос, где улицы превратились в бурные реки, а потоки воды безжалостно уносят припаркованные автомобили и обломки камней. Информацию об этом передают местные средства массовой информации.

Костас Бизас, градоначальник Пароса, сообщил, что в течение двух часов остров подвергся небывалым осадкам, спровоцировавшим наводнение и повлекших за собой разрушения. В связи с этим 1 апреля 2025 года учебные заведения – детские сады, начальные и средние школы – будут закрыты.

Подчеркивается, что местные власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, предупреждая о возможном усилении наводнения в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 390 тысяч домов в Канаде осталось без света из-за ледяной бури.