В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

Американский лидер Дональд Трамп говорил о возможном третьем президентском сроке «с улыбкой» и пока всерьёз об этом не думает. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов... Он сказал, что это не то, о чём он думает», — процитировало её РИА Новости.

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Левитт добавила, что президенту предстоят четыре года и много работы.

Ранее в интервью NBC News Трамп заявил, что «не шутит» о возможности переизбрания на третий срок.

Газета Daily Mail сообщала, что президент США имеет возможность находиться у власти до 2037 года.