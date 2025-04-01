В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

Белый дом: Трамп пока всерьёз не задумывается о третьем президентском сроке
Американский лидер Дональд Трамп говорил о возможном третьем президентском сроке «с улыбкой» и пока всерьёз об этом не думает. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов... Он сказал, что это не то, о чём он думает», — процитировало её РИА Новости.
Трамп выдвинул России ультиматум
Левитт добавила, что президенту предстоят четыре года и много работы.
Ранее в интервью NBC News Трамп заявил, что «не шутит» о возможности переизбрания на третий срок.
Газета Daily Mail сообщала, что президент США имеет возможность находиться у власти до 2037 года.