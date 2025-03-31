Зеленский обвинил Кремль в издевках над попытками Запада остановить военный конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль издевается над попытками Запада остановить войну. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня — постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Европа «не забудет моральных выводов из этой войны». Он также призвал не игнорировать действия России.

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«Нормализовать то, что они делали в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах просто невозможно. Мы будем работать и дальше для того, чтобы ответственность России за войну была — и была ощутимой», — заключил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта.