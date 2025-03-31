В Белом доме высказались о возможном третьем сроке Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ушла от ответа на вопрос о намерении главы США Дональда Трампа баллотироваться на третий срок, пишет ТАСС.

Ранее американский лидер в комментарии телеканалу NBC News сообщил, что он «не шутит», когда говорит о возможности переизбрания на третий президентский срок. Журналисты попросили представителя Белого дома прокомментировать слова политика.

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«Вы продолжаете задавать президенту вопрос о третьем сроке, он искренне и с улыбкой отвечает вам, а потом все начинают нервничать», — отметила Левитт.

Пресс-секретарь заметила, что команде Трампа предстоит еще много работы. Она добавила, что администрация «многого добилась» в первые месяцы, и «народу это нравится».