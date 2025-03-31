Представители военных ведомств Великобритании, Франции и Украины соберутся для обсуждения украинского конфликта и разработки детального плана урегулирования в ближайшие дни.

Британское правительство сообщило, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

Объявление о планируемой встрече было сделано после разговора британского премьера Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Премьер Польши сделал предостережение президенту США

Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, встреча будет посвящена продвижению следующего этапа детального планирования.

Ранее СМИ писали, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению.

Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.