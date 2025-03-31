В Италии начали расследование полетов дронов над секретным центром Евросоюза

В Италии начали расследовать случаи полетов беспилотников над секретным объектом Евросоюза. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Отмечается, что за последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев — неопознанные дроны неоднократно замечали над высокотехнологичным центром Евросоюза на озере Маджоре. Как считают местные власти, дроны могут быть оснащены оборудованием для шпионажа.

При этом, издание Corriere della Sera сообщает, что исследовательский центр Евросоюза занимался вопросом безопасности беспилотников. Кроме того, поблизости проводились исследования в области космонавтики, устойчивых ресурсов и транспорта, а также ведут свою деятельность исследовательские центры и заводы оборонной корпорации Leonardo.

Ранее в Болгарии рассказали подробности о «русской шпионке».