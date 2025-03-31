Трамп назвал условие окончания атак на хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки американских ВС по шиитскому движению «Ансар Алла» в Йемене прекратятся, когда оно перестанет представлять угрозу судоходству в регионе. Его слова приводит ТАСС.

Трамп указал, что ВС США «бьют по йеменским хуситам каждый день и каждую ночь все сильнее и сильнее».

«Их возможности, угрожающие судоходству и региону, быстро уничтожаются. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для свободы судоходства», — отметил он.

По словам американского главы, как только хуситы перестанут стрелять по судам США, Вашингтон прекратит стрелять по ним.

Напомним, что Соединенные Штаты начали крупномасштабную операцию против шиитского движения в Йемене 15 марта.