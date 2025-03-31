Избивший украинку из-за русской музыки мужчина оказался сотрудником ТЦК

Избивший жительницу Киева из-за прослушивания русской музыки мужчина оказался сотрудником Территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина избил женщину за прослушивание песен на русском языке. Согласно записи с видеокамеры, инициатор конфликта подошел к компании украинок, которые устроили пикник в беседке, и начал агрессивно делать им замечания за то, что они слушают русскую музыку. Речь идет о песнях группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе. Затем он схватил одну из женщин за волосы и начал бить по голове. При этом он продолжал нецензурно выражаться и громко высказывать свое недовольство.

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При этом в Нацполиции Украины заявили, что во время инцидента пострадал военный, которым оказался Александр Белошвец, а не женщина. Позже Киевский городской военкомат сообщил, что он не служил ни в городском, ни в районных военкоматах столицы страны.