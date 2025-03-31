В Тбилиси началась многотысячная антиправительственная акция

В Тбилиси, перед зданием парламента, проходит массовый антиправительственный митинг, организованный оппозицией. На месте событий насчитывается несколько тысяч участников, сообщают СМИ.

«В ходе митинга выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она повторно призвала грузинские власти назначить новые выборы в парламент и подчеркнула необходимость продолжения борьбы против действующего правительства», — пишет ТАСС.

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Проход Руставели, где находится парламент, был перекрыт. В парламентском здании и на прилегающих территориях находятся усиленные наряды полиции.

В Грузии вечером 26 января люди выходили на антиправительственные протесты. У митингующих было несколько требований: провести новые выборы и выпустить задержанных ранее протестующих.