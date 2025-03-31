Правозащитник рассказал о домашнем аресте Ле Пен

Правозащитник Иван Мельников рассказал о том, как будет проходить домашний арест главы французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Мельникова, Ле Пен сможет согласовать список мест, куда ей можно будет ходить. В остальное время она будет находиться дома, с возможностью совершать прогулки поблизости.

«Конечно, периодически ей придется отмечаться в полиции. Первое время это может быть, например, два раза в неделю, а потом могут снизить до раза в неделю или вообще раз в несколько недель. А в остальном она как бы не ограничена. И понятно, что она сможет посещать медицинские учреждения, но ей необходимо будет об этом уведомлять заранее», — заявил он.

Напомним, что суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года.

Ранее приговор Ле Пен прокомментировал Илон Маск.