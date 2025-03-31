Демонстранты в Тбилиси освистали женщину за русский язык
Демонстранты в Тбилиси освистали женщину за русский язык. Видео разместил «Московский комсомолец» в Telegram-канале.
В столице Грузии проходят массовые протесты. Россиянка проходила мимо группы протестующих, разговаривала по телефону на русском языке.
Ее речь стала своего рода триггером для агрессии, вызвала возмущение у собравшихся на площади людей.
Вместе с тем, женщина не поддалась на провокации, не посчитала нужным резко отвечать.
«Что делать, если я русская, я хочу пройти, представляете»,— пояснила россиянка.
Затем с улыбкой прошла мимо враждебно настроенных горожан, отправила воздушные поцелуи тем, кто проявлял наибольшую агрессию.