Зеленский потребовал от Запада «принуждать Россию к миру»

Запад должен не просто давить на Россию, а «принуждать ее к миру». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру», — сказал Зеленский.

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Ранее, после согласия Киева на 30-дневное прекращение огня по предложению США, Зеленский акцентировал на важности не только сохранения, но и усиления санкций против России. Это, по его мнению, должно способствовать достижению мира.