Политолог раскрыл, что ждет Зеленского после отказа от сделки с США

Политолог Константин Булавицкий рассказал, какие последствия грозят Владимиру Зеленскому в случае отказа от сделки с США.

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Он отметил, что Вашингтон обладает значительными рычагами влияния на украинское правительство и уже использовал «проверенные методы», такие как ограничение доступа Киева к разведывательной информации и приостановку финансовой и военной помощи.

Булавицкий предположил, что в будущем США могут повторить эти действия, усилив давление на Зеленского вплоть до возможности его отстранения от власти.

«Если Зеленский попытается вновь обвести Трампа вокруг пальца, в Вашингтоне могут всерьез задуматься о его замене», – заявил политолог.

Он добавил, что возможные форматы смены власти в Киеве могут варьироваться от государственного переворота до более радикальных мер.

Эксперт также указал на падение популярности Зеленского среди граждан и активное обсуждение в прессе потенциальных кандидатов на пост президента как нарастающие факторы риска. Катализатором для новых конфликтов может стать скандал, подобный недавнему инциденту в Верховной раде во время обсуждения экономического соглашения с США.

По мнению Булавицкого, Зеленский будет стремиться затянуть подписание соглашения с США, но в конечном итоге это может привести к новому скандалу, поскольку американский президент вряд ли предоставит Украине больше возможностей для маневра, передает Life.ru.

Напомним, ранее на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине.