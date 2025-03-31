Орбан рассказал, какое решение ЕС приведет к его распаду

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост милитаризации Евросоюза станет причиной его распада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Орбана в социальных сетях.

Такое заявление Орбан сделал в ответ на статью газеты Financial Times (FT), в котором говорилось о необходимости решить «проблему Орбана». По мнению политика, Евросоюз «хочет наказать» Венгрию за то, что она стремится к окончанию конфликта на Украине, в то время как Брюссель затягивает ведение боевых действий.

«FT права в одном: Европа стоит на пороге дарвиновского момента. Они хотят превратить ЕС из мирного проекта в военный проект. Это не эволюция, это распад», — заявил он.

Ранее в Германии призвали наказать Орбана.