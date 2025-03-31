Белый дом меняет рассадку в своем зале для брифингов

Окружение президента США Дональда Трампа намерено изменить рассадку в зале для брифингов Белого дома. Эти планы вызвали протест у руководства Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.

"<...> Если Белый дом будет настаивать на своем, то станет еще более ясно, что администрация [США] стремится цинично захватить контроль над системой самоорганизации независимой прессы, чтобы было легче наказывать СМИ за их [то или иное] освещение [событий, если оно не устраивает главу государства и его помощников]", - говорится в заявлении правления ассоциации.

В нем выражается мнение, что "наиболее очевидным итогом предполагаемого плана является наказание, а не поощрение журналистов".

Как сообщил ранее портал Axios, советники Трампа по работе с общественностью и прессой собираются перераспределить сидячие места в зале для брифингов Белого дома. Ранее этим периодически занималась Ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Речь идет о "фундаментальной реструктуризации зала для брифингов", опираясь на показатели, которые лучше отражают, как на сегодняшний день происходит потребление новостей, заявил порталу представитель Белого дома высокого ранга.

Согласно изложенной им информации, сидячие места получат в том числе инфлюэнсеры и представители новых цифровых СМИ. Однако в новой схеме рассадки будут представлены также печатные издания и телевидение, пишет Axios. Упомянутый представитель Белого дома заверил, что новая рассадка будет отражать "по-настоящему честный взгляд" на то, как сейчас происходит потребление новостей. Однако при этом он также фактически признал, что цель заключается и в том, чтобы обеспечить более комплиментарное для Трампа освещение деятельности Белого дома.

"Цель - не только благоприятное освещение", - сказал этот источник.

Он также отметил, что представитель ассоциации зондировал в рабочем порядке возможность назначения ее президентом действующего пресс-секретаря Белого дома. Эту должность в настоящее время занимает Кэролайн Ливитт. Однако в письменном заявлении ассоциации эта идея характеризуется как "смехотворная". Никто из членов правления или официальных представителей ассоциации никогда не выдвигал такой инициативы, утверждается в документе.