У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у побережья Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземный толчок зафиксировали в 15:54 по местному времени (18:54 по московскому времени). Он произошел в 142 километрах к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.