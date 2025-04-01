Шесть стран Европы выступили за заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине

Главы МИД шести стран, а также глава евродипломатии Кая Каллас выпустили совместное заявление, в котором выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до окончания украинского конфликта и были направлены на восстановление Украины. Речь идёт о Франции, Великобритании, Польше, Германии, Испании и Италии.

«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом...» — говорится в заявлении.

Объем замороженных активов России в Германии оценили

В Испании ранее выступили за проведение дебатов о судьбе российских активов.

В Reuters также писали, что сенаторы США призвали американского лидера Дональда Трампа передать Киеву замороженные активы России.