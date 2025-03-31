13-летний мальчик в Китае принял роды у своей матери

13-летний мальчик из Китая самостоятельно принял роды у своей матери. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что роды начались преждевременно — на 37-й неделе беременности. Когда у женщины отошли роды, ее 13-летний сын позвонил в скорую помощь. Ответивший фельдшер Чэнь Чаошунь послал по указанному адресу врачей, после чего начал инструктировать подростка о том, как принять роды.

Следуя этой инструкции, мальчик смог самостоятельно принять роды — в итоге у него родился брат. Прибывшим медикам осталось только перерезать пуповину и забрать женщину с младенцем в больницу.

Ранее женщина родила монохориальных тройняшек в Санкт-Петербурге.