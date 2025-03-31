Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «идиотом» премьер-министра Словакии Роберта Фицо за то, что он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на e.Report.

Как рассказал сам Фицо, это произошло во время телефонного разговора с фон дер Ляйен. По его признанию, глава Еврокомиссии была крайне недовольна ходом его переговоров с Трампом.

«Сегодня я говорил по телефону с президентом Еврокомиссии <…> Она меня ужасно отругала: “Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?”. Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот», — рассказал он.

При этом Фицо также добавил, что подобная критика не коснулась президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже провел переговоры с главой Белого дома.

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Ранее Фицо заявил, что Зеленского устраивает продолжение конфликта.