В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о подготовке выборов летом

Сообщения о подготовке офисом президента (ОП) Украины Владимира Зеленского президентских выборов в стране на лето 2025 года не соответствуют действительности. Об этом пишет «BBC-Украина» со ссылкой на источники в ОП.

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«Прежде всего, не было такого совещания [по поводу проведения выборов в июле] и не было такого поручения», — заявил собеседник из окружения Зеленского.

Источники «BBC-Украина» прокомментировали статью The Economist о намерении властей Украине не продлевать военное положение в стране после 8 мая и назначить выборы на лето. Собеседник издания в кабинете министров Украины назвал некорректными разговоры о выборах из-за низкой вероятности прекращения огня к Пасхе. Он также добавил, что первостепенным вопросом является урегулирование конфликта с Россией.

Ранее The Economist раскрыло намерение Зеленского провести выборы президента Украины в июле. Как утверждается, на прошлой неделе политик созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня.