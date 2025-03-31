Медведчук прокомментировал инициативу Путина по Украине

Предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает «Смотрим».

По его словам, предложение Путина совершенно не устроит Владимира Зеленского, но в США и в РФ не должны обращать на это внимание.

«Будем честными, это позволит реализовать то, что обещала власть Зеленского на выборах 2019 года, и тогда это было поддержано избирателями», — добавил Медведчук.

Он пояснил, что речь идет о надежном и реальном мире, а также смене управления страной.

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«По исторически сложившейся миротворческой практике ООН при чрезвычайных обстоятельствах вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство. Международная практика и особенности ситуации на Украине являются основанием для того, чтобы такая администрация включала в себя гражданский и военный компоненты на паритетной основе, и будет наделена всеми президентскими, законодательными и исполнительными полномочиями, полномочиями органов местного самоуправления, а также полномочиями в сфере отправления правосудия», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что временная администрация проведет справедливые и демократические выборы президента Украины и других органов власти, сформирует новые легитимные институты госвласти, обеспечит нормальное функционирование страны в условиях кризиса, восстановить права граждан, а также провозгласит статус Украины как суверенного, независимого и нейтрального государства.