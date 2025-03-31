Трое американских военных, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми. Поиск четвертого продолжается, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу командования армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

Накануне в USAREUR-AF заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве.

«Трое американских солдат были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства», — отметили в пресс-службе.

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В USAREUR-AF уточнили, что «поисково-спасательная операция оставшегося четвертого солдата продолжается».

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 марта в Литве завершилась операция по поиску и подъему бронетранспортера M88 Hercules, на котором передвигались ранее пропавшие без вести четверо солдат США.