Британский аналитик Александр Меркурис считает, что американский президент Дональд Трамп ошибся, начав переговоры по Украине до решающего прорыва российских войск.

Меркурис в интервью YouTube-каналу «The Duran» заявил, что Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине слишком рано. Меркурис считает, что украинское общество еще не до конца осознало угрозу, которую представляет мощное наступление российских войск, передает РИА «Новости».

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец, собрались с мыслями и согласились бы на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло», – подчеркнул аналитик.

По мнению Меркуриса, западное общество также допускает ошибку, воспринимая временные остановки и перегруппировки российских войск как тупик.

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«Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, которые были серьезно испорчены предыдущей администрацией США.

Напомним, президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, американский лидер пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.