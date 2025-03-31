Bloomberg: Мелони не удалось наладить отношения с Трампом

На фоне масштабных разногласий между США и их международными партнерами попытки премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить канал связи с Вашингтоном с помощью дипломатов не принесли каких-либо результатов. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщило агентство Bloomberg.

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Журналисты отметили обеспокоенность Мелони действиями Трампа, но подчеркнули, что ее высказывания о торговле или ситуация на Украине тщательно выверены, чтобы не вызвать недовольство Штатов.

Итальянский премьер планирует в ближайшее время посетить США и намерена использовать эту поездку, чтобы договориться о по крайней мере частичном освобождении от американских пошлин на импорт из Евросоюза (ЕС), передает Bloomberg.

По сообщениям СМИ, в ЕС возникли разногласия касательно ответных мер на ввозные пошлины США. Лидеры Франции, Италии и Ирландии публично выразили несогласие со стратегией Еврокомиссии. Первоначальное единство объединения по торговым вопросам ослабело еще до согласования второго пакета пошлин, запланированного на середину апреля, который станет ответом на расширенные пошлины США на сталь и алюминий.