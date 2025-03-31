В Польше выразили опасения после суда над Ле Пен

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен выразил опасение, что Варшава вдохновится процессом над лидером фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен и начнет так же отстранять от участия в выборах потенциальных победителей. Его слова приводит РИА Новости.

Ментцен считает, что Ле Пен, которая лидирует в опросах, вероятнее всего, не будет участвовать в президентских выборах во Франции.

«Это второй случай после Румынии, когда система отстранила кандидатов, которые могли представлять для нее угрозу. Это та самая демократия, о которой говорил премьер-министр Польши Дональд Туск? Смогут ли поляки сами избрать своего президента?» — добавил он.

Ранее парижский суд вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии «Национальное объединение» в деле о растрате средств Европарламента. Им запретили избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом Ле Пен лишилась шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году.