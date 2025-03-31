Президент США Дональд Трамп поставил несколько ультиматумов по сделке о редкоземельных металлах. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Он хочет в НАТО? Он не должен туда вступать. Эти фразы полностью отсутствуют в большинстве публикаций. А между тем — это ультиматум», — обвинил украинские СМИ парламентарий в сокрытии информации.

Он также отметил несколько других заявлений американского президента. В частности, Трамп заявил, что ему не понравится, если подписание перемирия затянется.

Назван главный соперник Зеленского на выборах

В то же время, по словам Дубинского, лидер США не рассматривает президента Украины Владимира Зеленского как полноправного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Трамп вряд ли нарушит свое слово.

Ранее Трамп заявил о желании Зеленского отказаться от сделки по недрам. Он пообещал, что украинского лидера ждут большие проблемы в случае срыва сделки.