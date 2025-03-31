Трамп усомнился в необходимости военного присутствия США в Африке

Президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке. Об этом сообщил аналитический портал The Africa Report.

«Африканское командование Вооруженных сил США (USAFRICOM, AFRICOM) оказалось в сложном положении в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ставит под вопрос обоснованность военного присутствия Пентагона в Африке», — говорится в материале.

Ожидается, что глава AFRICOM генерал Майкл Лэнгли выступит на слушаниях комитета по вооруженным силам сената американского конгресса в четверг, 3 апреля. Это будет одно из первых слушаний в ближайшие несколько недель перед надзорными органами минобороны США и органами, выделяющими средства на военные расходы, отмечает портал.

18 марта телеканал NBC News сообщил, что Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из рассматриваемых планов будет включать отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе — известного на военном языке как SACEUR.

По словам источников телеканала, США могут объединить AFRICOM и EUCOM в одно командование, что станет частью оправдания ликвидации роли SACEUR.