Эксперт ответил на вопрос о возможности протестов во Франции из-за приговора Ле Пен

Политолог, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал приговор суда в отношении экс-главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также ответил на вопрос о возможности протестов в стране из-за сложившейся вокруг политика ситуации.

Ранее суд в Париже признал Ле Пен виновной по делу о растрате денег Европарламента. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года: два из них будут представлять собой условный срок, еще два - домашний арест с электронным браслетом. Также Ле Пен запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Из-за этого она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года.

Данное решение суда явно имеет политический оттенок. Конечно, оно будет имеет большое значение, ведь самый популярный французский политик теперь лишен возможности участвовать в президентских выборах в 2027 году. Это существенно меняет расстановку сил и дает новые возможности обанкротившейся политике [президента Франции Эммануэля] Макрона. Главная цель, которую преследует нынешний глава государства, а также многие французские политики, заключается в том, чтобы не допустить крайне правых (по французской шкале политических ценностей) к власти в 2027 году. Поэтому Макрон и его сторонники теперь воспрянут духом. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Приговор Ле Пен вызовет недовольство у части французских избирателей, подчеркнул специалист.

«Однако не думаю, что оно будет сопровождаться гражданским неповиновением, массовыми демонстрациями или какими-то акциями, которыми обычно сопровождаются «цветные революции» в разных страна. Скорее всего, во Франции подобного не будет. Но у сторонников Ле Пен решение суда усилит разочарование в нынешней французской власти», - сказал он.

Жордан Барделла – формальный глава партии «Национальное объединение» – может «принять политическую эстафету» от Марин Ле Пен, добавил эксперт.

«Это молодой политик, которому еще нет и 30 лет, однако он очень популярен во Франции. Поэтому, скорее всего, именно он заменит Ле Пен на выборах 2027 года. Возможно, решение суда по Ле Пен придаст дополнительные силы тем людям, которые сочтут его политическим, и они еще больше будут поддерживать «Национальное объединение». Тем не менее, полагаю, Жордан Барделла, несмотря на всю его полярность, не станет эквивалентной заменой Ле Пен, что ослабит потенциальные возможности прихода в Елисейский дворец представителя этой партии», - сказал он.

Желая отомстить за сложившуюся вокруг Ле Пен ситуацию, представители «Национального объединения» при первой же представившейся им возможности будут добиваться отставки действующего французского правительства, добавил Федоров.

«По крайней мере, теперь у лепеновцев развязаны руки, и они не будет щадить правительство Франсуа Байру. И это, в свою очередь, может привести к дальнейшему обострению внутриполитической обстановки во Франции, которая с лета прошлого года и так достаточно сильно накалена. У Макрона нет большинства в нижней палате парламента, что не позволяет ему проводить задуманные реформы», - отметил специалист.

Решение о лишении Марин Ле Пен права избираться должен принимать народ, а не суд. Об этом ранее заявил глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.