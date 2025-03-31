Новое правительство Германии под руководством Фридриха Мерца от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвало наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушения верховенства закона. Об этом сообщило издание Politicо.

По данным журнала, новое немецкое правительство намерено «оказывать давление на Евросоюз, чтобы он, наконец, дал отпор странам, которые плохо себя ведут». И хотя в тексте соответствующего соглашения напрямую не упоминалась Венгрия, но в Politico уверены, что речь идет именно о ней.

«ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились потребовать от ЕС, чтобы он приостановил финансирование и лишил права голоса страны, нарушающие ключевые принципы, такие как верховенство закона», — говорится в тексте.

В Politico указали, что Венгрию неоднократно обвиняли в разрушении демократических норм, ограничении свободы СМИ и независимости судей. Кроме того некоторым странам ЕС не нравится дружественная позиция Будапешта по отношению к Москве.