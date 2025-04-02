Появилось видео огромного военного кладбища в Виннице

В Сети появилось видео огромного кладбища в Виннице, заполненного свежими могилами военых.

Автомобиль, из которого ведется съемка, медленно движется вдоль рядов одинаковых могил с крестами, венками и желто-голубыми флагами. Лежащие в них люди погибли на фронте. Их десятки тысяч.

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Отличаются могилы лишь декором. Совсем свежие - покрытые венками песчаные холмы. Прошлогодние накрыты синтетическим зеленым газоном. У захоронений 2022-2023 годов установлены памятники и скамейки.

По данным ТАСС, потери ВСУ за три года спецоперации достигли 1,2 миллиона человек.