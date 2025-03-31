Адвокат Ле Пен решил обжаловать приговор

Адвокат главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Родольф Босслю заявил, что защита обжалует вынесенный политику приговор. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы подадим апелляцию», — заявил адвокат.

При этом Босслю подчеркнул, что невозможно обжаловать немедленное исполнение приговора о запрете Ле Пен баллотироваться на выборах. Адвокат назвал происходящее «порочным кругом».

Ранее суд в Париже вынес вердикт по делу Ле Пен. Она приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых являются условным сроком. Политик также не сможет избираться на государственные должности в течение пяти лет и должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. .