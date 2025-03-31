Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании, станет главным соперником Владимира Зеленского на президентских выборах, пишет обозреватель Марк Нексон в статье для портала Le Point.

По его данным, тема выборов снова стала актуальной на Украине в последние месяцы. Это обусловлено тем, что Вашингтон требует провести выборы президента, а Москва отказывается работать с лидером, срок полномочий которого истек.

«Пока Вашингтон призывает Киев как можно скорее провести президентские выборы, бывший командующий украинскими войсками Валерий Залужный доводит до идеала свой имидж», — отметил автор статьи.

В том случае, заметил аналитик, если бы выборы прошли сейчас, за экс-главкома проголосовали бы 90% военнослужащих. Он добавил, что Зеленский опасается конкуренции с Залужным.

Ранее сообщалось, что отношения украинского лидера и военачальника начали ухудшаться в 2023-м году, на фоне публикаций Залужного в зарубежной прессе.