Министр США сделал заявление о появлении портрета Трампа на горе Рашмор

Министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что на горе Рашмор «точно» достаточно места для лица президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Гора Рашмор представляет собой монумент, расположенный в штате Южная Дакота. Лица четырех президентов США - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна - были вырезаны в горных породах. Каждый из президентов символизирует одну из ключевых эпох в истории США.

Несколько дней назад Трамп подписал указ, давший Бергаму полномочия определять судьбу общественных памятников, отмечает The Hill. Конгрессвумен Анна Паулина Луна после этого предложила дополнить монумент на горе лицом Трампа.

Журналисты напомнили, что Министерство внутренних дел США контролирует Службу национальных парков, а та, в свою очередь, ответственна за гору Рашмор. У Бергума спросили, можно ли в связи с этим ожидать изображения Трампа рядом с историческими лидерами США.

«Ну, там точно есть место для этого», - так министр ответил на этот вопрос.

Он добавил, что 4 июля 2026 года в районе горы Рашмор будут устроены фейерверки и другие торжества в честь 250-летия основания США.