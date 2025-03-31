Приговор Марин Ле Пен назвали концом ее карьеры

Карьера Эммануэля Макрона также закончена, при этом шансы на президентство молодого преемника Ле Пен будут зависеть от позиции Парижа в 2027 году, сказал в эфире НСН Юрий Рубинский.

Запрет на участие в президентских выборах во Франции для главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поставит крест на ее карьере, заявил в интервью НСН руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Ранее суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Таким образом, она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года. Рубинский считает, что Ле Пен могла бы выиграть эти выборы.

«Она трижды выставляла свою кандидатуру на президентских выборах и два раза выходила во второй тур, проиграв нынешнему президенту. Она дедьяволизировала образ этого движения, осудив его экстремистские позиции Важным ходом было и привлечение молодого, симпатичного и активного политика Жордана Барделла, выходца из семьи итальянских иммигрантов, который сейчас возглавляет "Национальное объединение". Судьба Ле Пен решилась после того, как она лишилась права в четвертый раз участвовать в президентских выборах 2027 года. Ее преемник Барделла будет официальным кандидатом, а ее политическая карьера на этом, безусловно, закончится. Если бы Ле Пен оставалась кандидатом на президентских выборах, не исключено было, что она могла бы их выиграть. Это было бы очень большое событие в европейской политике», – сказал Рубинский.

По его мнению, карьера нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона также скоро закончится, а шансы на победу Барделла будут зависеть, в том числе, от позиции Парижа по Украине.

«Макрон в третий раз выставлять кандидатуру не может, его карьера закончена. Способен ли Барделла выиграть - трудно сказать. Президентские выборы 2027 года будут зависеть от того, какую позицию будет занимать Франция. Сейчас она особенно активно выступает в поддержку направления вооруженных сил стран Евросоюза на Украину. При этом Ле Пен не была пророссийским политиком, но во многом с пониманием относилась к позиции Москвы», - заключил собеседник НСН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, комментируя ситуацию с Ле Пен, что все больше европейских столиц «идет по пути попрания демократических норм», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».