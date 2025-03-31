В Киев приехали десятки политиков со всей Европы

Спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента прибыли в Киев, сообщается в соцсетях Верховной рады Украины.

В публикации говорится, что в Киев прибыли политики из Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Люксембурга, стран Прибалтики, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

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Отмечается, что среди них также представители ЕП.

Спикер Рады Руслан Стефанчук назвал этот визит "сильным символом поддержки".

Как следует из опубликованного видео, политики прибывали в Киев по железной дороге.