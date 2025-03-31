Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен оказалась «глубоко потрясена» вынесенным ей приговором по делу о растрате средств Европарламента. Об этом сообщил адвокат политика Родольф Боссель, передает РИА Новости.

Ранее парижский суд вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии «Национальное объединение» в деле о растрате средств Европарламента. Им запретили избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом Ле Пен лишилась шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Также она должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.