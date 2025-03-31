Адвокат главы парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Родольф Босслю рассказал, что политик была шокирована вынесенным ей приговором суда. Об этом он заявил в интервью BFMTV.

«Марин Ле Пен не оспаривает факты. Она просто говорит, что предполагаемые действия не могут повлечь за собой осуждение по уголовному делу», — сказал адвокат.

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По словам Босслю, у Ле Пен есть «законный путь» баллотироваться на выборах 2027 года в случае удовлетворения апелляции. Адвокат добавил, что будет добиваться того, чтобы чтобы апелляционное разбирательство состоялось как можно скорее, до 2027 года.