Пока вы не уснули: причина злости Трампа на Путина и приговор Марин Ле Пен

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Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года

Суд приговорил лидера фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и запрету на участие в выборах президента страны. Об этом пишет РИА Новости.

Судья Исправительного суда Парижа Бенедикт де Пертюи признала ранее Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение».

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В США объяснили злость Трампа на Путина

© Zuma/TACC

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, вероятно, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Таким образом президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления американского лидера о злости на президента России Владимира Путина, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам эксперта, личная досада Трампа на Кремль растет, на что указывает один из недавних его постов в Truth Social, в котором упоминалась «российская агрессия» наряду с китайским экспансионизмом как оправдание стратегических интересов Вашингтона в Гренландии.

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Россиян предупредили о возможной приостановке пенсии

Страховые пенсионные выплаты не могут быть полностью отменены, но есть ряд обстоятельств, при которых они могут быть временно приостановлены. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что это может произойти, если пожилой гражданин в течение шести месяцев не получает средства, которые доставляет почтальон по его адресу. Также остановка выплаты пенсии случается при истечении срока действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.

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Назван главный соперник Зеленского на выборах

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании, станет главным соперником Владимира Зеленского на президентских выборах, пишет обозреватель Марк Нексон в статье для портала Le Point.

По его данным, тема выборов снова стала актуальной на Украине в последние месяцы. Это обусловлено тем, что Вашингтон требует провести выборы президента, а Москва отказывается работать с лидером, срок полномочий которого истек.

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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — говорится в указе.

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Установлена личность стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Стрельбу с крыши здания в Мурманске устроил сотрудник ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника, стрелка зовут Владислав Завгородний. Он жив, но находится в тяжелом состоянии.

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Арестованная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Трампу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить гражданский конфликт между Молдавией и ее автономным регионом. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Кишиневе 28 марта арестовал Гуцул на срок в 20 суток. Арест связан с делом о нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании в 2023 году.

Ранее Гуцул заявляла, что власти Молдавии сфабриковали это дело. В марте 2024 года президент страны Майя Санду отказалась подписать документ о включении главы Гагаузии в правительство, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

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Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский» на алкогольную продукцию как «оскорбляющее чувство достоинства людей».

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее СМИ сообщили, что Дронов получил от Роспатента уведомление о предварительном отказе в регистрации товарного знака «Я русский». В пресс-службе артиста объясняли, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда.

По данным Baza, одна из заявок Shaman на регистрацию товарного знака «Я русский» касалась алкоголя.

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Названы шесть важных изменений, которые ждут водителей в апреле

В апреле российских водителей ожидают несколько важных изменений, в том числе по штрафам, кредитам и страховке. Полный список приводит "Газета.ру".

Так, водители с иностранными правами, не поменявшие их на российские, с 1 апреля могут получить штраф до 15 тысяч рублей.

По закону, иностранцы, получившие вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны были заменить водительские права других стран на российские в течение года.

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Кокорин установил антирекорд по штрафам ПДД с блатными номерами

Российский футболист, игрок кипрского «Ариса» Александр Кокорин с 2021 года более 1,5 тысяч раз нарушил правила дорожного движения — его оштрафовали в общей сложности на 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, форвард живет на Кипре, однако часто бывает в Москве. Там он регулярно нарушает правила на своем BMW M5 CS — за день спортсмен может совершить больше 10 нарушений. Кокорина ловили на серьезных превышениях скорости, с телефоном за рулем, с не пристегнутым ремнем безопасности, на остановке в неположенных местах. Кроме того, на одном из снимков футболист, двигаясь со скоростью в 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч, показывает неприличный жест в камеру.

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