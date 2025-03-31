В Италии приговор Ле Пен назвали "объявлением войны" со стороны Брюсселя

Приговор главе парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен указывает на то, что Евросоюз объявил ей войну. Такое мнение высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"То, что происходит с Марин Ле Пен, - это объявление войны со стороны Брюсселя. <...> Нас не запугать, мы не остановимся: полный вперед, подруга моя!" - написал Сальвини в X.

По мнению политика, власти Франции таким образом хотят "исключить из политической жизни" Ле Пен. По словам Сальвини, к судам прибегают те, "кто боится осуждения со стороны избирателей" - как во Франции, так и в других странах, например в Румынии.