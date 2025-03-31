Больница или рехаб: на Украине раскрыли, где сейчас находится Зеленский

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский может записывать свои видеообращения напротив белой стены в одной из больниц, где проходит терапию. Возможно ли это, и о какой больнице может идти речь, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал предположение, что видео напротив белой стены, которые появляются все чаще, Зеленский записывает в больнице, где «чистит кровь».

«То есть капаться от переутомления и нервного истощения, «злые языки» скажут - от передозировки и интоксикации препаратами, стимулирующими центрально-нервную систему», - констатировал парламентарий.

© соцсети

При этом политолог Владимир Скачко не исключил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Зеленский регулярно проходит поддерживающее лечение в элитном рехабе в Швейцарии, может оказаться правдой.

В офисе Зеленского признали противоречие сделки по недрам конституции

«Зеленский не в состоянии переносить эмоциональную и физическую нагрузку, которая на него накладывается, без издержек для организма. (…) А напряжение, в котором он находится, легко снимается наркотиками», - констатировал Скачко.

При этом он уверен, что действительно серьезные решения Зеленский принимает только по согласованию с европейскими партнерами, а на публике появляется либо в начале действия стимуляторов, либо, когда оно заканчивается.

«Зеленский отвечает лишь за принятие мелких незначительных решений по тем направлениям, где может «показать человека, который из него прет», где есть свобода творчества. (…) Но сказать, что «объявляет войну Буркина-Фасо», он уже не может», — сказал Скачко.

В свою очередь врач-психиатр Василий Шуров обратил внимание на то, что Зеленский часто не может сосредоточиться на вопросах, постоянно ерзает и шмыгает носом, что является явным признаком психологического дискомфорта и ухудшения его состояния. Он также напомнил о рассказе украинского политика о бое с чеченцами в Киеве в 2022 году, назвав его явным примером феномена конфабуляции, когда пробелы в памяти заполняются вымышленными событиями.

Ранее телеканал «Звезда» обратил внимание на кадры с Владимиром Зеленским, снятые во время его брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Там, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский «активно менялся в лице» и постоянно пил воду.