Суд перенес оглашение решения по аресту Гуцул

Суд Молдавии перенес оглашение решения по аресту главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает РИА Новости. О решении будет объявлено во вторник, 1 апреля, в 14:00 по московскому времени.

Суд Кишинева арестовал Гуцул 28 марта на срок в 20 суток. Арест связан с делом о нелегальном финансировании и фальсификациях в ходе избирательной кампании в 2023 году.

Прокуратура подала еще один запрос об аресте Гуцул, потребовав, чтобы меру пресечения назначили на тридцать, а не на двадцать суток. Это прошение суд рассмотрел 31 марта. В суде заявили, что обсуждение и оглашение заключения отложено на день. Также решение об аресте обжаловала защита Гуцул.

Ранее Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали дело против нее. В марте 2024 года президент страны Майя Санду отказалась подписать документ о включении главы Гагаузии в правительство, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

Гуцул обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Кишинев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии пошло путем запугивания политических оппонентов, выступающих за развитие отношений с Россией.