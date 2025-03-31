Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараево международный розыск. Лидер боснийских сербов опубликовал в X видео у стен Кремля.

"Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам русских, погибших в годы Второй мировой войны", - отметил Додик.

"Я снова буду здесь 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-й годовщины Победы над фашизмом", - заключил президент Республики Сербской.

Ранее председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненад Стевандич в интервью ТАСС заявлял, что он совместно с президентом Милорадом Додиком планирует 9 мая посетить парад Победы.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. 12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя парламента энтитета Ненада Стевандича. Глава МВД Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их задержания. Офис Интерпола в Сараево 27 марта инициировал объявление в международный розыск Додика и Стевандича. Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич позднее заявил, что данная инициатива не имеет юридической силы и нарушает устав организации. По данным СМИ, апелляцию на ордер в отношении Додика также подала Венгрия.